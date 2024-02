Virtus Bologna-Reggio Emilia oggi in tv: programma, orario e diretta Coppa Italia 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Reggio Emilia, sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket. Le Vu Nere non vincono la competizione da 22 anni, e vorranno quindi provare a tornare a sollevare la coppa, dopo aver perso in finale l’anno scorso contro Brescia. Di fronte, una squadra di livello che ha già dimostrato di poter dire la sua contro la squadra allenata da coach Banchi, dopo aver vinto il testa a testa in campionato nel girone di andata. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di giovedì 15 febbraio sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino. Di seguito, le informazioni per seguire in Virtus Bologna-Reggio Emilia, valida per la Coppa Italia 2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta in tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming su Dazn e su Eurosport 1, disponibile anche su Sky, Sky Go e sullo stesso Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.