Diffidati Feyenoord-Roma, giallorossi a rischio squalifica in vista del ritorno

I diffidati di Feyenoord-Roma, ecco i giocatori giallorossi a rischio squalifica in vista del ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024. Per fortuna di De Rossi, non ci sono giocatori tra le fila dei capitolini che saranno squalificati qualora dovessero rimediare un cartellino giallo allo stadio De Kuip. Al di là di eventuali espulsi o infortunati, una settimana dopo all’Olimpico ci saranno gli stessi calciatori a disposizione del tecnico giallorosso.