Virtus Bologna-Olympiacos stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Virtus Bologna-Olympiacos, sfida valida come diciannovesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Scontro affascinante quanto complicato per la formazione di coach Scariolo, che nell’ultimo turno si è fermata al cospetto dello Zalgiris; anche la squadra greca è andata incontro ad una sconfitta, contro il Monaco, e alla Segafredo Arena cercherà riscatto immediato per proseguire nelle zone altissime di classifica. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 12 gennaio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Virtus Bologna-Olympiacos di Eurolega.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere una selezione di partite dell’Eurolega anche su Dazn, e la partita in questione rientra tra queste. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.