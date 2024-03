Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Olimpia Milano, sfida valida come 22^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Big match di giornata che vede di fronte le due super potenze della pallacanestro italiana, appaiate a quota 30 punti, con i meneghini avanti. Le Vu Nere, infatti, sono reduci da due sconfitte di fila in campionato, contro Reggio Emilia e Sassari, e sono state raggiunte nell’ultimo turno dall’Olimpia, che ha battuto nettamente Varese. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 10 marzo sul parquet della Segafredo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna-Olimpia Milano, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming sul relativo sito e su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.