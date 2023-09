Virtus Bologna-Brescia in tv: programma, orario e diretta Supercoppa 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Brescia, sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket. Primi scampoli della nuova stagione, e c’è già un trofeo in palio. Le Vu Nere hanno avuto la meglio nel primo scontro diretto con l’Olimpia Milano, riuscendo a imporsi sulla lunga distanza in una partita tutto sommato equilibrata. Decisamente a senso unico, invece, la semifinale che ha visto impegnati gli uomini di coach Magro contro Tortona: Brescia, infatti, ha dimostrato una pallacanestro spumeggiante fin da inizio partita, vincendo infine con il largo punteggio di 86-63. Ora la finale, con la Virtus che insegue la terza affermazione di fila, mentre per i lombardi si tratterebbe del secondo trofeo nella loro storia. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 24 settembre sul parquet PalaLeonessa A2A di Brescia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna-Brescia, valida per la Supercoppa 2023 di basket.

BASKET, CALENDARIO SUPERCOPPA 2023

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su NOVE e DMAX, oltre che in streaming sulla piattaforma Dazn e su Eurosport 1, disponibile anche su Dazn, Sky e Sky Go. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.