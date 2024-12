Due partite nella notte Nba valide per l’In Season Tournament. Atlanta passa al Madison Square Garden, mentre Golden State si fa rimontare da Houston nel finale. Saranno Milwaukee-Atlanta e Oklahoma-Houston le due semifinali

RISULTATI E CLASSIFICHE

Settima vittoria nelle ultime otto partite per Atlanta (14-12) che espugna il Madison Squadre Garden battendo New York (15-10) 108-100. Tre giocatori oltre i 20 punti per gli Hawks. Insieme ai soliti Trae Young (22+5+11) e Jalen Johnson (21+15+7), c’è De Andre Hunter con 24 punti in uscita dalla panchina. Doppie doppie per Onyeka Okongwu (12 punti+11 rimbalzi) e Clint Capela (11 punti+13 rimbalzi). I Knicks pagano il minutaggio ridotto di Karl Anthony Towns (19 punti+19 rimbalzi) nell’ultimo quarto causa falli. Sottotono Jalen Brunson con 14 punti e il 33% dal campo. Golden State (14-10) spreca sei punti di vantaggio a un minuto e mezzo dalla fine e si fa riprendere in casa di Houston (17-8). Finisce 91-90 per i Rockets grazie ai liberi di Jalen Green (12 punti) a quattro secondi dalla sirena. Top scorer Alperen Sengun con 26 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Jonathan Kuminga (20 punti+7 rimbalzi) e Steph Curry (19 punti) ci provano fino alla fine, ma i Warriors portano soli tre giocatori in doppia cifra (Hield 15 punti).