Vicenza-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Triestina, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra padrona di casa ha intenzione di centrare una importante vittoria tra le mura amiche per avvicinarsi ai suoi avversari odierni. La formazione friulana, dal suo canto, spera di fare il colpaccio in trasferta così da consolidare il suo quarto posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 febbraio alle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256 e su Rai Sport HD.

