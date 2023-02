Vicenza-Sangiuliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Vicenza-Sangiuliano sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventinovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nell’anticipo del girone A scontro tra i berici che sono quinti ma ad appena tre punti dal primo posto e gli ospiti invece quartultimi e in corsa per non retrocedere. Chi trionferà al Menti? Si parte alle ore 17.30 di sabato 25 febbraio. Diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, visibile anche su Dazn per gli abbonati.