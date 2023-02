Siena-Recanatese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Siena-Recanatese sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventinovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nell’anticipo del girone B al Franchi sfida tra i toscani che vogliono mettere al sicuro un piazzamento playoff e i marchigiani a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 25 febbraio. Diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, visibile anche su Dazn per gli abbonati.