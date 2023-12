Verona-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Salernitana, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte gli scaligeri, dall’altra i campani: scontro salvezza delicatissimo quello del Bentegodi, chi vince può davvero trovare tante energie nella corsa per non retrocedere, chi perde rischia di entrare in una spirale negativa. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18 di sabato 30 dicembre.

Verona-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero.