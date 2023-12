Milan-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Milan-Sassuolo, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. I rossoneri in campo al Meazza per uscire dalla crisi, serve dunque una vittoria contro una squadra in enorme difficoltà come quella neroverde, che ha preso due gol in ognuna delle ultime sette partite. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18 di sabato 30 dicembre.

Milan-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo e su Sky Sport con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti.