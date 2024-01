Verona-Frosinone, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Frosinone, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Scontro salvezza fondamentale per entrambe al Bentegodi: l’Hellas può tirare dentro i ciociari, che invece in caso di vittoria potrebbero creare un solco quantomeno con gli scaligeri e mettersi ulteriormente al sicuro. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15 di domenica 28 gennaio.

Verona-Frosinone sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini.