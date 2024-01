Formazioni ufficiali Liverpool-Norwich, FA Cup 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Norwich, partita valevole per i sedicesimi di finale della FA Cup 2023/2024. Gli uomini di Jurgen Klopp partono con il ruolo di grande favoriti e vanno a caccia dell’ennesimo successo in casa per proseguire la striscia di vittorie consecutive. Dall’altra parte c’è il Norwich City, che milita nel Championship e ha bisogno dell’impresa per continuare a sognare. Chi avrà la meglio? Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-NORWICH

LIVERPOOL: in attesa

NORWICH: in attesa