Verona-Empoli, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Verona-Empoli, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Bentegodi in campo gli scaligeri e i toscani: i padroni di casa cercano punti in modo disperato per la salvezza, gli ospiti non hanno più niente da chiedere al campionato, però hanno dimostrato di essere in forma e di non mollare nulla. Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 28 maggio.

Verona-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Fabio Bazzani e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi.