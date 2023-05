Diffidati Verona-Empoli, i gialloblù a rischio squalifica in vista del Milan

Archiviata la netta sconfitta incassata con l’Atalanta, l’Hellas Verona va alla ricerca di punti salvezza contro l’Empoli nel match del Bentegodi valevole per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una partita fondamentale per gli uomini di Marco Zaffaroni, che sono obbligati a vincere per tenere vive le loro speranze di salvezza. L’ultima partita della stagione sarà a San Siro contro il Milan e, per questo motivo, bisognerà fare attenzione alle ammonizioni: nella lista dei diffidati gialloblù ci sono, oltre agli infortunati Duda ed Henry, anche Hien e Verdi che, in caso di cartellino giallo, non giocherebbero contro i rossoneri.