Verona-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Atalanta, match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. I gialloblu con sette punti sono partiti bene ma non vincono da tre turni, la Dea invece viene da due trasferte perse in fila ma è reduce da una vittoria che ha rilanciato gli obiettivi di classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di mercoledì 27 settembre.

Verona-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Stefan Schwoch.