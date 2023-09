Juventus, Prandelli: “Allegri può dare tanto a Vlahovic. Dusan deve ascoltarlo”

“Alla Fiorentina ho visto in Vlahovic delle qualità che non erano ancora così evidenti. Lui è un ragazzo molto sensibile, ha bisogno di trovare serenità interiore, tante volte vuole dimostrare di saper fare altre cose, ma lui è un attaccante che deve pensare solo a segnare. Lui deve ascoltare il suo allenatore, deve ascoltare Max Allegri. Secondo me Allegri può dare tanto a questo ragazzo”. Lo ha detto a Radio TV Serie A l’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli a proposito del momento del centravanti serbo con la maglia della Juventus. Ct della nazionale che arrivò in finale nell’Europeo 2012, Prandelli ricorda quell’esperienza: “Quel torneo è stato bello, coinvolgente. Spesso ho pensato alla finale, ma penso di aver fatto le scelte giuste, non ho avuto il tempo di valutare e capire chi avesse recuperato o meno. La Spagna ha avuto due giorni in più di recupero. Quindi ho premiato i giocatori che mi avevano portato fino a li. Per quanto riguarda la gestione in Nazionale di Cassano e Balotelli non mi hanno creato nessun tipo di problema. Antonio è una persona diretta, conosceva perfettamente il suo ruolo e avevamo trovato una buona sintonia”, ha concluso.