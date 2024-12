Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Venezia-Como, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025. Delicatissimo scontro salvezza quello del Penzo, dove i lagunari hanno bisogno di tornare alla vittoria e lo stesso devono fare i lariani in questa sfida tra neopromosse in difficoltà e in zona retrocessione. Chi vincerà? Fischio d’inizio fissato alle ore 18 di domenica 8 dicembre.

I TELECRONISTI DI VENEZIA-COMO

Venezia-Como sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Luca Farina e Marco Parolo e su Sky Sport con la telecronaca di Davide Polizzi e Massimo Gobbi.