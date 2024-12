La Lazio fa visita al Napoli capolista alle 20:45 di domenica 8 dicembre dopo l’ottavo di finale di Coppa Italia che ha sorriso ai biancocelesti in un match caratterizzato dall’ampio turn over scelto dai due allenatori. Antonio Conte e Marco Baroni tornano a schierare i titolarissimi e al ‘Maradona’ è in programma quello che ha tutte le sembianze di un crocevia Scudetto, a maggior ragione dopo le vittorie di Inter e Atalanta. Nella prossima giornata ci sarà un altro big match che interesserà i biancocelesti, quello contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi, in programma alle 20:45 di lunedì 16 dicembre. Contro i nerazzurri Baroni spera di avere tutti gli uomini a disposizione, dopo aver perso per squalifica Rovella a Napoli. Al momento la Lazio ha tre diffidati: Gustav Isaksen, Valentin Castellanos e Mario Gila. Nessun calciatore a rischio squalifica invece in casa Napoli, che nel prossimo turno farà visita all’Udinese.

DIFFIDATI NAPOLI: –

DIFFIDATI LAZIO: Isaksen, Castellanos e Gila