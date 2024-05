Venezia-Campobasso oggi in tv: programma, orario e diretta gara-1 semifinale playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Venezia-Campobasso, sfida valida come gara-1 delle semifinali playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Dopo i quarti di finale, comincia una nuova serie per le due squadre, alla ricerca di un posto in finale. Le orogranata hanno rispettato il pronostico nei quarti di finale, superando in due partite Roma. La formazione molisana, invece, ha avuto la meglio in gara-3 contro Sesto San Giovanni, in una serie avvincente che si è chiusa con un risultato storico per le ragazze di coach Sabatelli. Campobasso, quindi, pur partendo sfavorita nel pronostico, ha dalla sua il vantaggio di poter giocare senza pressioni. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di sabato 4 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Venezia-Campobasso, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai Sport, oltre che in streaming su Rai Play e sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.