F1, gara sprint GP Miami oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

Miami ospita per la terza volta consecutiva un Gran Premio di Formula 1. Il Circus lascia Shanghai per volare in terra statunitense, preparandosi a disputare il secondo fine settimana sprint della stagione. Il paddock ha infatti inserito un totale di sei sprint nel calendario del 2024, con la prima disputata durante il weekend cinese due settimane fap. A Miami l’atmosfera è festosa, anche per accogliere gli eroi di casa: Logan Sargeant della Williams e il team Haas. Non manca l’emozione negli altri box, con Ferrari e Racing Bulls che hanno presentato delle livree speciali per l’occasione.

Sul circuito americano si correrà quindi anche il sabato, con la programmazione che prevede la gara sprint nel tardo pomeriggio italiano. Lo spegnimento dei semafori è previsto per le 18:00 italiane, con i piloti che si sfideranno per alcune tornate alla ricerca della vittoria. La corsa sarà visibile in diretta a tutti gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che in streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati su tutta l’azione in pista giro dopo giro con una diretta testuale.