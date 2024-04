Venezia-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Venezia-Brescia, match dello stadio Penzo valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini allenati da Paolo Vanoli vanno alla ricerca di tre punti davanti ai loro tifosi per restare in piena lotta per la promozione diretta in Serie A. La compagine lombarda, dal suo canto, si sta giocando la possibilità di accedere ai playoff e farà di tutto per portare a casa il bottino pieno. I padroni di casa sono reduci da due vittorie, due sconfitte e un pareggio e hanno bisogno di vincere per alimentare il sogno di promozione diretta in Serie A. La squadra lombarda, invece, arriva da tre vittorie nelle ultime cinque sfide e spera di assicurarsi i tre punti per restare in piena zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

