Vavassori-Vacherot oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Miami 2024

Andrea Vavassori se la vedrà contro Valentin Vacherot nel secondo e decisivo turno del tabellone di qualificazioni del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della Florida. Una battaglia vincente di più di due ore e mezza all’esordio per il tennista piemontese, che ora va a caccia del main draw del secondo ‘1000’ della stagione. Di fronte un tennista in formissima, il monegasco che finora in stagione ha perso un solo incontro. Già ben tre tornei challenger vinti per Vacherot, che per la prima volta in carriera ha appena fatto il suo ingresso nei top-150. Senza dubbio un match ostico per l’azzurro.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Vavassori e Ajdukovic scenderanno in campo oggi, martedì 19 marzo, come 2° match dalle 16:00 ore italiane. La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non è prevista tuttavia una diretta dei match di qualificazione dato che non sono prodotti per le televisioni. Il match potrebbe però essere trasmesso sul canale Youtube del torneo, che in questi giorni sta mandando in onda una selezione di incontri. In alternativa, anche Sportface monitorerà il match, fornendo ai propri lettori, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagoniste al termine del confronto.