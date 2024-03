Bronzetti-Townsend oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Lucia Bronzetti sfiderà Taylor Townsend nel primo turno del WTA 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. La romagnola è reduce da un bel torneo giocato a Indian Wells, dove ha raggiunto il terzo turno con vittorie importanti ai danni di Frech e Kalinina prima di essere sconfitta in due set lottati dalla numero tre del mondo Coco Gauff. Ora l’allieva di Francesco Piccari prova a confermarsi in Florida, dove però l’esordio non sarà dei più semplici. Townsend è anche lei giocatrice in forma, ha superato le qualificazioni e un turno del main draw in California e ora ha vinto già due incontri nel tabellone cadetto anche in quel di Miami. Giocatrice d’attacco, secondo i bookmakers è la favorita della sfida odierna.

