Vavassori-Comesana oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Andrea Vavassori se la vedrà contro Francisco Comesana nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il piemontese ha ancora nella testa la bella impresa dello scorso anno, quando riuscì a vincere due grandi partite all’interno del tabellone cadetto per poi issarsi fino al secondo round dopo aver sconfitto l’ex numero uno del mondo scozzese Andy Murray. Tra l’azzurro ed un turno decisivo contro uno tra il transalpino Hugo Gaston oppure il serbo Hamad Medjedovic c’è il solido tennista argentino, reduce dal trionfo al Challenger portoghese di Oeiras e approdato per la prima volta in carriera tra i primi cento giocatori del mondo. Sarà Vavassori, non a caso, a partire leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Vavassori e Comesana scenderanno in campo oggi (lunedì 22 aprile). I due giocatori sono pianificati come sesto ed ultimo incontro di giornata dalle ore 10.00 sullo Stadium 3, al termine dell’altro primo turno tra il croato Duje Ajdukovic e il transalpino Pierre-Hugues Herbert. Trattandosi di un incontro del tabellone cadetto, non è prevista una copertura televisiva oppure streaming. La copertura degli incontri del main draw, invece, è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match tra Vavassori e Comesana, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.