Fenerbahce, il presidente Koc durissimo: “Non c’è più posto per noi nel campionato turco”

“Quello che è successo ieri sera è una vergogna per la Turchia, per il calcio e lo sport turco. Oggi voglio dire questo; c’è chi ha lavorato duramente negli ultimi 13-14 anni per far sì che questi due club si colpissero, per portarli testa a testa, per seminare odio e violenza tra i due club. Come sapete, il 1995-1996 fu l’anno in cui il Trabzonspor sarebbe stato campione. La tensione in realtà è aumentata in quel momento quando il Fenerbahçe ha battuto il Trabzonspor per 2-1. Forse questa organizzazione terroristica, che è la causa del 3 luglio e la causa di molti problemi, ha forse portato il livello di conflitto che vuole portare tra questi due club a un altro stadio a partire da ieri sera”. Inizia così un durissimo comunicato rilasciato dal Fenerbahce con le parole del presidente Ali Koc dopo l’aggressione alla squadra da parte dei tifosi del Trabzonspor e le riflessioni su un possibile ritiro dal campionato turco: “Nessun presidente, nessun consiglio di amministrazione vuole che accada quello che è successo ieri, non importa di che partita si tratti. Naturalmente, anche a Trebisonda c’è una pressione straordinaria sulle amministrazioni e sui presidenti. Vedremo come se la caveranno. Ora, dopo la partita di ieri, parlare della partita, parlare della posizione, parlare dell’arbitro, commentare il calcio… Se siamo davvero a quel punto, siamo nel posto sbagliato. La vittima di ieri sera era il Fenerbahçe. Sono i calciatori del Fenerbahçe che si proteggono dal linciaggio e dall’aggressione fisica. Sono le famiglie dei nostri calciatori che sono preoccupate per quello che vedono in TV. Allo stesso modo, abbiamo una manciata di guardie di sicurezza. Dio li benedica, senza di loro sarebbe potuto andare in posti molto diversi. Ora la faccenda è sfuggita di mano. Il trattamento che il Fenerbahçe ha ricevuto in questo paese non è più tollerabile. Il nostro autobus è stato colpito, l’autore è sconosciuto. Se ci fossero riusciti, cosa sarebbe successo? Forse, se ci fossero riusciti, oggi in Turchia non sarebbero accadute queste cose, ma sono contento che non sia successo. Saremmo stati una vergogna per il mondo. Cosa sarebbe successo se un calciatore fosse stato linciato nel tentativo di linciaggio della scorsa notte? Che cosa stavamo per dire? Stavamo per dire: ‘Oh, dove abbiamo sbagliato, che questa sia la fine’? Diciamo sempre ‘che sia la fine’ ma non succede. Siamo diventati un paese che ha iniziato a normalizzare la violenza”.

Quindi si parla del possibile clamoroso ritiro dal campionato turco: “Quando è troppo è troppo: non accetteremo questo trattamento nel nostro paese. E abbiamo detto molte volte che non lo facciamo. Ancora una volta, gridiamo ripetutamente a ciò che sta accadendo nel calcio turco; Urliamo e diciamo tutto dalle scommesse, dalle partite truccate, dalla concorrenza sleale, dagli arbitri. Se necessario, saremo retrocessi in una lega inferiore. Quando prendi questa decisione, sarai già retrocesso in una lega inferiore. Perché moriremo un giorno piuttosto che morire tutti i giorni. Ma dobbiamo salvare il nostro futuro. Viviamo in un ambiente in cui ci siamo abituati a normalizzare la violenza. Come Fenerbahçe, non dirò altro oggi, ma vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Ma c’è solo una cosa che sto dicendo. Non c’è posto per il Fenerbahce in questo campionato. Se questa decisione deve essere presa, dobbiamo prenderla prima del 3 aprile. Se prendiamo questa decisione, non me ne andrò. Come presidente di un club di una serie inferiore, riporterò il club in Superlig”.