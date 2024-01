Varese-Virtus Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Varese-Virtus Bologna, sfida valida come 17^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Gli uomini di Bialaszewski sono reduci dalla sconfitta contro Venezia, arrivata dopo tre vittorie di fila che hanno permesso ai lombardi di migliorare sensibilmente la propria posizione in classifica. Le Vu Nere, invece, hanno battuto nettamente Brindisi, riscattando la precedente sconfitta con Reggio Emilia. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 21 gennaio sul parquet dell’Itelyum Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Varese-Virtus Bologna, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.