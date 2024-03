Varese-Nymburk oggi in tv: programma, orario e diretta Europe Cup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Varese-Nymburk, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale della Europe Cup 2023/2024 di basket. Testa a testa potenzialmente decisivo, in cui la formazione di coach Bialaszewski parte con il grande vantaggio di aver vinto nettamente gara-1 e ha quindi la possibilità di chiudere il discorso qualificazione alle semifinali. Per Varese, inoltre, si tratta del secondo impegno consecutivo davanti ai propri tifosi, dopo la vittoria in campionato contro Brindisi, che l’ha rilanciata anche nella corsa ai playoff. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 13 marzo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Varese-Nymburk, valida per la Europe Cup 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming direttamente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.