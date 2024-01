Unionistas-Barcellona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Copa del Rey 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Unionistas e Barcellona, valevole per gli ottavi di finale di Copa del Rey 2023/2024. Dopo l’impresa ai danni del Villarreal, il club di terza divisione spagnola ne prova una ancora più grande: sfidare il Barca di Xavi per un posto nei quarti di finale della Coppa Nazionale. Ovviamente il pronostico è a senso unico, ma i blaugrana sono anche chiamati a una reazione dopo il pesante ko subito dal Real Madrid pochi giorni fa in Supercoppa. La sfida è in programma oggi, giovedì 18 gennaio, alle ore 19:30. Diretta sul canale Youtube di ‘Cronache di Spogliatoio’