Costa d’Avorio-Nigeria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Costa d’Avorio-Nigeria, match valevole la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Frank Kessie e compagni vogliono centrare i tre punti in questo confronti di alto livello, in modo tale da ipotecare il passaggio al turno successivo. La formazione di Victor Osimhen e Samuel Chukwueze, dal suo canto, ha intenzione di portare a casa l’intera posta in palio. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 18 alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO