UFC 294, Makhachev-Volkanovski e Usman-Chimaev oggi in tv: programma, orari e streaming

Alla Etihad Arena di Yas Island avrà luogo Ufc 294, uno degli appuntamenti di arti marziali miste più attesi. Occhi puntati su Kamaru Usman e Khamzat Chimaev, pronti a sfidarsi dopo il forfait di Paulo Costa. Ma è solo il co-main event, l’antipasto insomma. Il piatto forte vedrà uno di fronte l’altro Islam Makhachev e Alex Volkanovski con in palio il titolo dei pesi leggeri. Si parte alle 20:00 di sabato 21 ottobre con il primo match della serata: Said Nurmagomedov sfiderà Muin Gafurov. Poi Ikram Aliskerov contro Warlley Alves. Occhi puntati anche su Magomed Ankalev che sfiderà il brasiliano Johnny Walker. Infine, spazio ai due incontri più attesi, quelli che in un modo o nell’altro riscriveranno il panorama di due divisioni di peso. Come di consueto, sarà possibile seguire l’evento intero su DAZN, con telecronaca di Alex Dandi.

Programma sabato 21 ottobre (DIRETTA DAZN)

Dalle 20:00, Said Nurmagomedov vs. Muin Gafurov (pesi gallo)

A seguire, Ikram Aliskerov vs. Warlley Alves (pesi medi)

A seguire, Magomed Ankalaev vs. Johnny Walker (pesi massimi leggeri)

A seguire, Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev (pesi medi)

Intorno alle 23:00, Islam Makhachev (c) vs. Alexander Volkanovski (titolo pesi leggeri)