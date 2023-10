Turris-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Juve Stabia, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista del Girone C è attesa da una trasferta ostica contro una squadra che sta facendo benissimo soprattutto in casa e che vuole coltivare ambizioni e sogni importanti. Per la Juve Stabia si attende un match quindi abbastanza impegnativo. Diretta dalle 20:45 su Sky Sport 252 e NOW TV.