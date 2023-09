Ufc 293, Adesanya vs Strickland in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 57

Israel Adesanya torna a combattere sull’ottagono Ufc e lo fa contro Sean Strickland in un match che mette in palio la cintura dei pesi medi. Il campione nigeriano deve difendere il titolo e dovrà farlo contro il numero 5 del ranking della divisione. Il combattimento è in programma alla Qudos Bank Arena di Sydney ed è il main event di una serata che inizierà alle 04:00 del mattino di domenica 10 settembre. Per il match tra Adesanya e Strickland bisognerà invece aspettare almeno le 06:00. Sveglia presto quindi per gli appassionati: Adesanya è reduce dalla vittoria (e rivincita) sul rivale di sempre, Alex Pereira, e ora è chiamato a dare continuità. Dopo due sconfitte contro Pereira e Cannonier, Strickland ha rialzato la testa e ha scalato posizioni nel ranking. A Sydney partirà sfavoritissimo, ma proverà a ribaltare la situazione. Ufc 293 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà la cronaca, le parole dei protagonisti e tutti gli approfondimenti su una delle sfide più attese di questo autunno.

Programma Ufc 293

Dalle 04:00, Tyson Pedro – Anton Turkalj (pesi massimi leggeri)

A seguire, Justin Tafa – Austen Lane (pesi massimi)

A seguire, Manel Kape – Felipe Dos Santos (pesi mosca)

A seguire, Tai Tuivasa – Alexander Volkov (pesi massimi)

Intorno alle 06:00, Israel Adesanya – Sean Strickland (titolo pesi medi)