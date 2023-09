Germania travolta in amichevole per 4-1 dal Giappone. Flick verso l’esonero

Tempi duri in casa Germania. La selezione tedesca si è esibita a Wolfsburg contro il Giappone. La partita è stata a senso unico con i nipponici che hanno rifilato ben 4 gol alla squadra di Flick. Ospiti in vantaggio con Junya Ito all’11, al 19° il pareggio di Sanè. Dura poco il risultato di parità perchè al 22° Ueda riporta avanti la nazionale nipponica. Nel finale del secondo tempo altri due gol giapponesi con Asano (90°) e Tanaka (92°) per l’1-4 finale e la pesante sconfitta interna dei tedeschi.

La sconfitta contro il Giappone potrebbe essere decisiva per l’esonero di Flick. In Germania è forte la voce che porta ad un possibile esonero dell’ex tecnico del Bayern Monaco, che si è seduto nel 2020 sulla panchina della nazionale tedesca. Dopo la partita Flick ha comunque cercato di rasserenare un ambiente infuocato. Queste le sue parole: “Sento ancora di essere l’uomo giusto per il lavoro in Germania. Ma so anche che il calcio è dinamico… quindi non posso prevedere cosa succederà dopo. Io e il mio staff stiamo facendo del nostro meglio per preparare la squadra in modo perfetto“. Prossimi giorni che potrebbero essere decisivi per capire il futuro di Flick.