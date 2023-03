Ufc 286 con Marvin Vettori, Edwards vs Usman domani in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 8

Scatta l’ora di Ufc 286 a Londra: i protagonisti sono Leon Edwards e Kamaru Usman per il titolo dei pesi welter, ma se per noi non è una card come le altre lo è soprattutto per il ritorno sull’ottagono di Marvin Vettori, che sfiderà Roman Dolidze in un match dei pesi medi. L’ultimo italiano in Ufc – l’altro, Alessio Di Chirico, ha appeso i guantini al chiodo – cerca di blindare i piani alti del ranking (ora è quarto) contro un fighter in ascesa. L’evento inizierà alle 22:00, ora italiana, di sabato 18 marzo e Marvin Vettori sarà il primo a salire sull’ottagono. Per il main event tra Usman ed Edwards invece bisognerà aspettare la mezzanotte circa. Ufc 286 potrà essere seguito in esclusiva su Dazn, con telecronaca di Alex Dandi e commento tecnico di Alessio Di Chirico. Sportface.it vi terrà compagnia con un live aggiornato in tempo reale.

PROGRAMMA UFC 286 – SABATO 18 MARZO

Dalle 22:00 (orario italiano), Marvin Vettori vs Roman Dolidze (pesi medi)

A seguire, Jennifer Maia vs. Casey O’Neill (pesi mosca femminili)

A seguire, Gunnar Nelson vs. Bryan Barberena (pesi welter)

A seguire, Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev (pesi leggeri)

A seguire, Leon Edwards (c) vs. Kamaru Usman (titolo pesi welter)