Ufc 285, Jon Jones – Cyril Gane stanotte in tv: programma, orario e streaming

Jon Jones contro Cyril Gane. Una sfida attesissima, che sancisce il ritorno in Ufc del 35enne statunitense, atleta discusso, ma considerato all’unanimità una delle leggende delle Mma mondiali. Ufc 285 inizierà alle 04:00 (orario italiano) del mattino di domenica 5 marzo, mentre il main event tra Jon Jones e Cyril Gane dovrebbe avere luogo intorno alle 06:00. Jon Jones non combatte da tre anni per via di una positività ad una sostanza proibita e al primo match combatte subito per il titolo dei pesi massimi, lasciato vacante da Francis Ngannou, fresco di rescissione contrattuale con la UFC. Come al solito la main card potrà essere seguita sulla piattaforma Dazn, con telecronaca di Alex Dandi e commento tecnico di Alessio Di Chirico. Per quanto riguarda i preliminari, invece, c’è un’unica soluzione: l’abbonamento a Ufc Fight Pass. E per questo evento, anche la card preliminare offre nomi altisonanti: Cody Garbrandt sfida Trevin Jones nei pesi gallo, mentre Derek Brunson se la vedrà con Dricus Du Plessis. Poi spazio allo spettacolo della main card. Nel co-main event occhi puntati al match titolato dei pesi mosca femminili tra Valentina Shevchenko e Alexa Grasso.

Programma domenica 5 marzo

Dalle 04:00, Bo Nickal vs. Jamie Pickett (pesi medi)

A seguire, Mateusz Gamrot vs. Jalin Turner (pesi leggeri)

A seguire, Geoff Neal vs. Shavkat Rakhmonov (pesi welter)

A seguire, Valentina Shevchenko (c) vs. Alexa Grasso (titolo pesi mosca femminile)

Intorno alle 06:00 (orario italiano), Jon Jones vs. Ciryl Gane (titolo pesi massimi)