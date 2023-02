Udinese-Spezia, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Udinese-Spezia, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena i bianconeri friulani in campo per tentare di tornare alla vittoria e rilanciare le ambizioni europee, i liguri invece sono in crisi e devono rialzare la testa per non finire risucchiati nella zona retrocessione. Chi riuscirà a spuntarla? Calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 26 febbraio.

Udinese-Spezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Manuel Pasqual.