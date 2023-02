Manchester United-Newcastle oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale Carabao Cup

Manchester United-Newcastle sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming della finale della Carabao Cup 2022/2023. La coppa di lega inglese giunge al proprio culmine e i Red Devils sfidano i Magpies in una partita di assoluto equilibrio e che regalerà grandi emozioni. Appuntamento fissato per le ore 17.30 di domenica 26 febbraio, diretta tv in chiaro sul Nove di Discovery, streaming su Discovery+ ma anche su Dazn.

