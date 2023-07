Udinese-Pafos oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Alle 15:30 di oggi, sabato 22 luglio, l’Udinese affronterà il Pafos, formazione cipriota affrontata pochi giorni fa dal Sassuolo. Ceduto Becao al Fenerbahce, Sottil chiede risposte convincenti alla sua squadra. Occhi puntati anche sull’attacco, dove in particolare Thauvin proverà a replicare la buona prestazione di pochi giorni fa contro l’ASK. Nei prossimi test l’Udinese sfiderà Lipsia e Union Berlin. La partita – come il resto delle amichevoli – sarà trasmessa in diretta esclusiva su TV 12. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

