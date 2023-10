Tyson Fury vs Francis Ngannou oggi in tv: programma, orario e diretta streaming

di Mattia Zucchiatti 40

Tutto pronto per la supersfida tra Tyson Fury e Francis Ngannou. Due mondi diversi, boxe ed mma, tornano a sfidarsi a sei anni dalla sfida record tra Mayweather e McGregor. Il campione del mondo WBC dei pesi massimi, a pochi mesi dall’unificazione contro Usyk, incrocerà i guantoni contro l’ex stella UFC. L’incontro è in programma sabato 28 ottobre: il programma inizierà alle 19:00, ma per il main event bisognerà aspettare le 23:30 circa. L’incontro è su dieci round e Tyson Fury è il super favorito. Potrete seguire l’intero evento (in programma a Riyadh) su Dazn in pay per view (al costo 14.99 euro). Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale nel corso dei dieci round. Quale sarà il vincitore? Tyson Fury è per ovvi motivi super favorito, ma quando le libbre aumentano sulla bilancia le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

SEGUI LA DIRETTA