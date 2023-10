Boxe, Tyson Fury vs Francis Ngannou in tv: programma, orario e streaming

Tyson Fury contro Francis Ngannou. A sei anni da Mayweather contro McGregor, la Boxe e le Mma tornano ad incrociarsi sul ring. Stavolta tocca al campione del mondo WBC dei pesi massimi e all’ex stella UFC, anche lui in passato detentore della cintura della divisione regina. L’evento è in programma sabato 28 ottobre, a partire dalle 19:00. Il main event però inizierà intorno alle 23:30. L’incontro è su dieci round e per ovvi motivi vede Tyson Fury super favorito. Chi conosce Ngannou (e tra questi anche il nostro Guido Vianello che lo ha aiutato nello sparring) assicura che il camerunese è preparato al meglio, con tanto di training camp con sua maestà Mike Tyson. Sarà possibile seguire l’evento di Riyadh su Dazn in pay per view. Sportface.it vi offrirà una cronaca di questo incontro al termine del combattimento.