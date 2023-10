Rugby, il Sudafrica è campione del mondo per la quarta volta: All Blacks battuti 12-11

Il Sudafrica si conferma campione del mondo di rugby e vince il titolo iridato per la quarta volta nella sua storia. Allo Stade de France gli Springboks battono 12-11 gli All Blacks dopo una finale ruvida, condizionata dall’inferiorità numerica dei neozelandesi per 44 minuti. L’inizio è in salita per gli oceanici. Dopo un check al TMO, l’arbitro Barrett estrae il cartellino giallo nei confronti di Shannon Frizell per una presa irregolare nei confronti di Mbonambi (costretto ad uscire poi per infortunio). Pollard va per i pali e regala i primi tre punti agli Springboks. Il 29enne si ripete poco dopo per il 6-0. A regalare i primi tre punti agli All Blacks ci pensa Mo’Unga con la punizione che accorcia le distanze, ma il solito Pollard ristabilisce il +6. La svolta della partita si ha con l’espulsione di Sam Cane che lascia in 10 i suoi al 27′ dopo un placcaggio alto su Jesse Kriel. Gli Springboks ne approfittano subito, costruendo il 12-3. Ma la reazione dei neozelandesi c’è e Mo’Unga accorcia sul 6-12 con un calcio perfetto. La prima meta sembra quella di Aaron Smith, ma il TMO dice no per un in avanti di Savea. Tutto rinviato di pochi minuti. Beauden Barrett penetra e firma la sua prima meta del torneo. Mo’Unga non trasforma ma il -1 è un campanello d’allarme per il Sudafrica che chiude in 14: Kolbe riceve infatti il giallo per un in avanti volontario. Sulla punizione va Barrett che non trova i pali. L’ultima mischia furiosa sorride al Sudafrica che mantiene il vantaggio e si laurea campione del mondo. Il Sudafrica non ha mai perso in quattro presenze in una finale di Coppa del Mondo (15-12 contro la Nuova Zelanda nel 1995, 15-6 contro l’Inghilterra nel 2007 e 32-12 ancora contro il XV inglese nel 2019). Pieter-Steph du Toit eletto Man of the Match della gara. “Grazie al Signore per questa opportunità. Un compito davvero arduo, ogni partita è stata una finale, vinta per un punto e questo dimostra la resilienza di questa squadra e del Sudafrica. Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono venuti e hanno viaggiato qui e il supporto”, le sue parole.