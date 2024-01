Turris-Messina oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Alle 20:45 di oggi, sabato 27 gennaio Turris e Messina si sfideranno in occasione della ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Scontro salvezza per due squadre che stanno vivendo un momento radicalmente diverso di forma. La Turris è diciassettesima in classifica e viene da tre sconfitte consecutive. Discorso diverso invece per il Messina che si è tirata fuori dalla zona calda grazie ai due ultimi successi in fila contro Casertana e Taranto. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva su Sky Sport 255 e NOW, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi offrirà una cronaca del 23esimo turno al triplice fischio di questa gara.