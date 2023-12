Turris-Latina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Latina, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo un buon avvio di stagione, hanno bisogno di ritrovare quello smalto per provare ad agganciare la zona playoff. I nerazzurri, dal loro canto, non stanno vivendo un periodo positivo e sperano di ritrovare un’importante vittoria su un campo molto ostico. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

