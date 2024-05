Triestina-Giana Erminio oggi in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Giana Erminio, match dello stadio Nereo Rocco valevole per il secondo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione friulana scende in campo per la prima volta in questa fase della post-season con l’obiettivo di vincere per qualificarsi alla fase nazionale del tabellone.

La compagine nerazzurra, dal suo canto, dopo aver battuto con un netto 3-0 la Pro Vercelli, vuole assicurarsi il passaggio del turno anche contro un club più blasonato. I padroni di casa vogliono partire con il piede giusto per continuare il loro cammino verso il sogno Serie B. Anche gli ospiti vogliono sognare in grande, facendo uno sgambetto ad un club più blasonato. La squadra La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

RISULTATI E CLASSIFICA

TABELLEONE E ACCOPPIAMENTI

CALENDARIO PLAYOFF