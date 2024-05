Trieste-Forlì oggi in tv: programma, orario e diretta gara-3 semifinale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trieste-Forlì, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Le prime due partite della serie ha visto gli uomini di coach Christian in forma strepitosa, capaci di imporsi per due volte in trasferta, in entrambi i casi con risultati anche molto ampi. In gara-1, infatti, i friulani si sono imposti per 49-72, ripetendosi nel secondo atto per 76-91. Ora, quindi, Trieste ha la grande possibilità di chiudere davanti al proprio pubblico, e volare così in finale del Tabellone Oro per giocarsi la promozione. Per Forlì, invece, non resta che tentare il tutto per tutto per riscattare le prestazioni opache delle prime due uscite e soprattutto allungare la serie. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 24 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trieste-Forlì, valida per i playoff di Serie A2 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.