Udine-Cantù oggi in tv: programma, orario e diretta gara-3 semifinale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Udine-Cantù, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Serie che riparte dal 2-0 in favore dei lombardi, capaci di aggiudicarsi i primi due incontri. In particolare, gara-1 ha visto Cantù rimontare dopo aver subito il sorpasso nel terzo quarto, imponendosi per 64-61. In gara-2, poi, è arrivata una prestazione d’autorità con una vittoria comunque non larga, per 76-66, in cui Cantù ha comandato fin dal primo quarto. Ora, la squadra lombarda ha la possibilità di chiudere i conti, ma dovrà imporsi in casa di Udine, che, invece, cercherà a sua volta di confermare il fattore campo per allungare il più possibile la serie. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 24 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Udine-Cantù, valida per i playoff di Serie A2 2023/2024 di basket.

IL CALENDARIO DEI PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.