Trevisan-Xiy.Wang oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta Cleveland 2023

Martina Trevisan affronterà Xiyu Wang nel turno decisivo delle qualificazioni del WTA 250 di Cleveland 2023, torneo in programma dal 20 al 26 agosto. L’azzurra ha giocato molto bene nell’importante torneo di Cincinnati, con un terzo turno partendo dalle qualificazioni che le permetterà di risalire in classifica riavvicinando le prime 50 del mondo. Qui a Cleveland, però, la nostra Martina è ancora costretta a giocare le qualificazioni e oggi, domenica 20 agosto, si gioca l’accesso al main draw contro la cinese numero 93 della classifica. Il match è programmato come 2° a partire dalle 16:00 italiane e non godrà di produzione televisiva.