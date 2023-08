Fiorentina, invitato Fabbri per fare giro di campo al Franchi

Il momento d’oro di Leonardo Fabbri continua. Il pesista, dopo aver raggiunto l’argento ai Mondiali di Budapest, verrà dispensato ed onorato nella sua terra, Firenze, direttamente nello stadio della squadra del cuore: ossia l’Artemio Franchi, casa della Fiorentina.

Infatti, Fabbri, subito dopo l’impresa ai Mondiali ha ricevuto la telefonata del presidente viola Rocco Commisso che gli ha fatto i complimenti e lo ha invitato al Franchi domenica prossima per il debutto casalingo di campionato contro il Lecce. Prima del fischio d’inizio farà un giro di campo con la medaglia al collo per raccogliere gli applausi dei suoi concittadini e assistere poi alla partita in tribuna.