Trevisan-Kalinina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Rouen 2024

Martina Trevisan se la vedrà contro Anhelina Kalinina negli ottavi di finale del WTA 250 di Rouen 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa indoor della città transalpina. La tennista toscana è reduce dalla bella vittoria in due set ai danni dell’ex numero uno del mondo giapponese Naomi Osaka. Ora sul suo percorso c’è la potente ucraina, terza forza del tabellone e numero trentadue del ranking mondiale, che all’esordio ha dato un dispiacere al pubblico di casa, annientando senza particolari patemi la resistenza della francese Alize Cornet. Trevisan, contando anche quelli disputati sul circuito minore, è in svantaggio per 2-0 nel bilancio degli scontri diretti e partirà sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Ad attendere la vincitrice ai quarti di finale c’è già la sedicenne russa Mirra Andreeva, testa di serie numero cinque del tabellone e numero quarantatré delle classifiche mondiali.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Trevisan e Kalinina scenderanno in campo oggi (giovedì 18 aprile). I due giocatori sono pianificati come quinto ed ultimo match di giornata sul Centre Court, con inizio fissato non prima delle ore 19.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà l’ottavo di finale tra Trevisan e Kalinina, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.